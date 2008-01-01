

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Европе продолжается лето



ИА "Метеоновости" / 12:42 Четверг, 25 октября



Погоду на юге Европы поделили между собой азорский антициклон и дождливый средиземноморский циклон. Циклон стал виновником ненастной погоды на востоке Средиземноморья, в основном в Греции. А антициклон удерживает летнее тепло в Испании, Португалии, Италии.



В минувшие сутки в некоторых европейских городах температура установила новые суточные рекорды.



Городами-рекордсменами стали Лиссабон, где максимальная температура повысилась до +26.4, оставив позади предыдущий рекорд со значением +25.6 в 2017 году, и Милан, где новый рекорд для 25 октября составляет +29.0, что на 4.8 выше рекорда 2017 года.



Тепло проникло и в страны Балканского полуострова. В столице Словении, Любляне, новый суточный максимум составляет +22.6, а предыдущий рекорд +22.4 остался в 1971 году. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



