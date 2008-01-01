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Новости погоды

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В Европе продолжается лето

ИА "Метеоновости" / 12:42 Четверг, 25 октября

  Погоду на юге Европы поделили между собой азорский антициклон и дождливый средиземноморский циклон. Циклон стал виновником ненастной погоды на востоке Средиземноморья, в основном в Греции. А антициклон удерживает летнее тепло в Испании, Португалии, Италии.

В минувшие сутки в некоторых европейских городах температура установила новые суточные рекорды.

Городами-рекордсменами стали Лиссабон, где максимальная температура повысилась до +26.4, оставив позади предыдущий рекорд со значением +25.6 в 2017 году, и Милан, где новый рекорд для 25 октября составляет +29.0, что на 4.8 выше рекорда 2017 года.

Тепло проникло и в страны Балканского полуострова. В столице Словении, Любляне, новый суточный максимум составляет +22.6, а предыдущий рекорд +22.4 остался в 1971 году. / meteonovosti.ru /
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