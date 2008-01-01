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Итоги непогоды на Европейском юге



ИА "Метеоновости" / 12:37 Четверг, 25 октября



В результате обострения атмосферного фронта, протянувшегося по югу Европейской России, отмечалось настоящее стихийное бедствие, вызванное сильными дождями. По данным метеостанции Краснодарского края 24 октября в период с 06.00 до 18.00 прошел очень сильный дождь 152 мм, из них с 12.40 до 13.40 выпало до 63 мм, с 18 часов 24 октября и до 06.00 25 октября - 63 мм. Всего за сутки выпало 215 мм. В Туапсинском районе на метеостанции Горный, за сутки выпало 320, на метеостанции Белореченск - 130 мм.



На территории города-курорта Сочи, по данным АМС Магри в период с 18.00 24 октября до 04.00 25 октября отмечался очень сильный дождь -164,1 мм, 25 октября, по данным АМСГ Адлер в период 03.50-04.50 сильный ливень добавил в копилку осадков 64 мм, гидропост Казачий брод зафиксировал 127,4 мм. В Адыгее по данным метеостанции Дондуковская выпало до 67 мм, по данным метеостанции Майкоп и гидропоста Куджипская - 67 и 54 мм соответственно.



Имеется ущерб: по данным ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю на территории Туапсинского района затоплены ж/д станции и перегон Туапсе-Шепси, вследствие чего приостановлено ж/д сообщение. частично затоплено несколько населенных пунктов (Цыпка, Индюк, Горный, Кривенковское, Шаумян, Георгиевская, Туапсе), затоплены придомовые территории в станице Куринская (Апшеронский район).



Движение в сторону города-курорта Сочи перекрыто. / meteonovosti.ru /



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