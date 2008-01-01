

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:35 Четверг, 25 октября



В 12 часов в Москве облачно, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4 градуса, Северном 3..4 градуса, Северо-восточном 3..4 градуса, Восточном 3.. 4 градуса, Юго-восточном 4 градуса, Южном 3..4 градуса, Юго-западном 3..4 градуса, Западном 2..4 градуса, Северо-западном 3 градуса.



В Зеленограде сплошная облачность, дождь, температура воздуха 3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 3..4 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



