Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:35 Четверг, 25 октября
В 12 часов в Москве облачно, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4 градуса, Северном 3..4 градуса, Северо-восточном 3..4 градуса, Восточном 3.. 4 градуса, Юго-восточном 4 градуса, Южном 3..4 градуса, Юго-западном 3..4 градуса, Западном 2..4 градуса, Северо-западном 3 градуса.
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В Зеленограде сплошная облачность, дождь, температура воздуха 3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 3..4 градуса. / meteonovosti.ru /