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Московская погода вступает в пору предзимья



ИА "Метеоновости" / 11:46 Четверг, 25 октября



Циклон, "ныряющий" со Скандинавии в центр Европейской России, круто изменил характер погоды в Московском регионе. Небо затянули плотные дождевые облака, и стало холодать.



В пятницу виновник ненастной погоды преодолеет расстояние от Москвы до Республики Коми. Столица и ее окрестности окажутся уже в тыловой части циклона. Атмосферное давление начнет расти, в облаках появятся просветы, а небольшие осадки пройдут лишь в отдельных районах, их интенсивность заметно уменьшится. Под утро температура понизится до небольших положительных значений, 1..3 градуса, а на эстакадах и мостах местами до -1, По области температура может понизиться до -2 градусов. Прохладнее станет и днем, максимальная температура от 1 до 6 градусов тепла.



В ночь на субботу циклон переберется на север Сибири и уже не сможет повлиять на Московскую погоду. При облачной с прояснениями погоде осадков не ожидается, температура существенно не изменится и составит по региону -2.. +3 градуса. Днем очередной вихрь, приближающийся с запада, станет виновником следующего периода ненастья. Вновь набегут облака, и время от времени будет приниматься дождь, юго-западный ветер в порывах может усиливаться до 12-17 м/с. Днем Москва окажется в его теплом секторе, и температура воздуха повыситься до 5..7 градусов.



В воскресенье в ночные часы местами сохранятся осадки и порывистый ветер до 15 м/с, при температуре близкой к нулю. А днем, несмотря на облачную погоду, уже без осадков. Но холодно: не выше 5 градусов. И сохранится свежий ветер, что усилит холодный эффект. Хотя среднесуточная температура будет соответствовать климату, впервые за последние 2 недели месяца. / meteonovosti.ru /



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