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В Москве рекорд дня по давлению



ИА "Метеоновости" / 11:24 Четверг, 25 октября



Атлантический циклон продвигается по европейской территории по "ныряющей" траектории. В начале его центр еще кружил на севером Скандинавского полуострова. К середине недели переместился на страны Балтии, сегодня оказался южнее Москвы, а уже в пятницу за сутки преодолеет расстояние до Республики Коми.



Приближаясь к столице, циклон напомнил о себе существенным понижением атмосферного давления. 24 октября, по данным метеостанции ВДНХ, оно понижалась в течение дня и к 21 часу его значение было 967.4 мб или 725.8 мм рт ст. Суточный рекорд со значением 966.8 мб, удерживающийся с 1991 года, устоял.



В ночь на 25 октября атмосферное давление оставалось низким не меняясь существенно. В 3 часа ночи его значение было зафиксировано 967.3 мб, что на 6.3 мб больше рекорда 1989 года.



Таким образом, заветная планка преодолена, и в летопись метеорологических наблюдений вписался новый рекорд по атмосферному давлению в Москве. Для 25 октября он составляет 967.3 мб или 725.7 мм рт ст. / meteonovosti.ru /



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