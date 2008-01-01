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Циклоны обживают Дальний Восток



ИА "Метеоновости" / 11:01 Четверг, 25 октября



В центральном месяце осени в большинстве районов, в основном континентальных, полноправным хозяином погоды оставались антициклоны. Они сводили к минимуму выпадение осадков. И лишь крайние южные и восточные районы штурмовали ненастные циклоны.



В текущие дни синоптическая ситуация стала меняться. Под натиском циклонов, как южных, так и восточных, атмосферное давление на большей части региона понизилось. И лишь в Камчатском крае и Магаданской области тихоокеанский антициклон разгоняет облака и исключает осадки.



В прошедшие сутки самый активный циклон кружил над северными районами Хабаровского края, где и проявил себя сильными осадками. Местами в крае выпало до 20 мм осадков. И это самое большое количество небесной влаги, на которое был способен циклон. В районах его влияния разгулялись и сильные ветра. На Курилах порывы ветра достигали 23 м/с, на Сахалине - 25 м/с.



Сегодня в Хабаровском крае сохранятся сильные осадки, а в выходные дни ожидается налипание мокрого снега и гололедные явления. Ветреная погода сохранится на охотском побережье и на Сахалине, порывы достигнут 18-23 м/с. / meteonovosti.ru /



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