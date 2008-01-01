Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
25 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Циклоны обживают Дальний Восток

ИА "Метеоновости" / 11:01 Четверг, 25 октября

  В центральном месяце осени в большинстве районов, в основном континентальных, полноправным хозяином погоды оставались антициклоны. Они сводили к минимуму выпадение осадков. И лишь крайние южные и восточные районы штурмовали ненастные циклоны.

В текущие дни синоптическая ситуация стала меняться. Под натиском циклонов, как южных, так и восточных, атмосферное давление на большей части региона понизилось. И лишь в Камчатском крае и Магаданской области тихоокеанский антициклон разгоняет облака и исключает осадки.

В прошедшие сутки самый активный циклон кружил над северными районами Хабаровского края, где и проявил себя сильными осадками. Местами в крае выпало до 20 мм осадков. И это самое большое количество небесной влаги, на которое был способен циклон. В районах его влияния разгулялись и сильные ветра. На Курилах порывы ветра достигали 23 м/с, на Сахалине - 25 м/с.

Сегодня в Хабаровском крае сохранятся сильные осадки, а в выходные дни ожидается налипание мокрого снега и гололедные явления. Ветреная погода сохранится на охотском побережье и на Сахалине, порывы достигнут 18-23 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+3
Чт.
25 окт.
+5
Пт.
26 окт.
+5
Сб.
27 окт.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Ахмадабад		 -22
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Эрмосильо

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100