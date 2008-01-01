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Новости погоды

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Где в России лежат полуметровые сугробы

ИА "Метеоновости" / 09:55 Четверг, 25 октября

  В средней полосе России после долгого периода аномально теплой погоды наконец-то наступила настоящая осень. И теперь всех интересует вопрос, когда же выпадет снег. И если в центральных областях первый снег ожидается в ближайшие дни, то на азиатской территории снег уже лежит. И в некоторых районах высота его превышает 50 сантиметров. Например, в Хакасии. На станции Ненастная высота снега доходит до 54 см. В Иркутской области, на станции Хамар-Дабан снега больше, 55 см. Такие же сугробы и в Магаданской области. Не отстает и Якутия, но здесь пока намело лишь 30 см снега.

Сегодня, 25 октября, сугробы немного подрастут. Снега прибавится в Магаданской области. В Иркутской области пройдет снег от небольшого до умеренного. Днем мокрый снег. В Хакасии снег, днем переходящий в мокрый снег, в горах сильный снег. Не обойдется без снегопадов и в Якутии. На юге Красноярского края также пройдет снег, образуется временный снежный покров. / meteonovosti.ru /
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