Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
25 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:54 Четверг, 25 октября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, временами будет идти дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 5..7, по области 4..7 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 729 мм рт. ст., что значительно ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 80%.

В Москве и области в четверг ожидается по-осеннему промозглая дождливая погода. Многим людям, особенно метеозависимым, бывает тяжело перестраиваться на осеннюю погоду. Формирование дискомфортных, влажно-прохладных погодных условий с дефицитом солнечного света, пониженным содержанием кислорода в воздухе становится причиной обострений сезонных недугов - заболеваний суставов, позвоночника, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, почек, кожной патологии. Кроме того, осень - это пора сезонных аффективных расстройств и преобладания депрессивного настроения у лиц с переутомлением, с психологическими проблемами, а также у людей молодого возраста. Необходимо поддерживать организм, проводить сезонное лечение имеющихся болезней, помогут восстановить силы полноценный сон, комплекс витаминов (особенно витамин D). В этот день из-за аномально низкого фона атмосферного давления, который является нагрузочным и стрессовым фактором для метеозависимых людей, лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших инфаркт или инсульт, страдающих частыми приступами бронхиальной астмы стоит быть более внимательными к своему состоянию - измерять артериальное давление, постараться своевременно купировать болевые симптомы (боли в области сердца, головные боли или приступ бронхоспазма). / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+4
Чт.
25 окт.
+5
Пт.
26 окт.
+5
Сб.
27 окт.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Алис-Спрингс		 -21
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100