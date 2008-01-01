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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:54 Четверг, 25 октября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, временами будет идти дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 5..7, по области 4..7 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 729 мм рт. ст., что значительно ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 80%.



В Москве и области в четверг ожидается по-осеннему промозглая дождливая погода. Многим людям, особенно метеозависимым, бывает тяжело перестраиваться на осеннюю погоду. Формирование дискомфортных, влажно-прохладных погодных условий с дефицитом солнечного света, пониженным содержанием кислорода в воздухе становится причиной обострений сезонных недугов - заболеваний суставов, позвоночника, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, почек, кожной патологии. Кроме того, осень - это пора сезонных аффективных расстройств и преобладания депрессивного настроения у лиц с переутомлением, с психологическими проблемами, а также у людей молодого возраста. Необходимо поддерживать организм, проводить сезонное лечение имеющихся болезней, помогут восстановить силы полноценный сон, комплекс витаминов (особенно витамин D). В этот день из-за аномально низкого фона атмосферного давления, который является нагрузочным и стрессовым фактором для метеозависимых людей, лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших инфаркт или инсульт, страдающих частыми приступами бронхиальной астмы стоит быть более внимательными к своему состоянию - измерять артериальное давление, постараться своевременно купировать болевые симптомы (боли в области сердца, головные боли или приступ бронхоспазма). / meteonovosti.ru /



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