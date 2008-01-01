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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:35 Среда, 24 октября

  Столичный регион окажется во власти мощного циклона, который центром огибает Московскую область. Атмосферное давление продолжит понижаться и может быть достичь рекордно низкого значения. По-прежнему будет моросить дождь, температура воздуха в столице 5..7 градусов, по области 3..8. Ветер южной четверти, 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха 90-95%.. / meteonovosti.ru /
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