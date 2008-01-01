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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:21 Среда, 24 октября

  В 15 часов в Москве облачная погода, слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 6 градусов, Северном 5.. 6 градусов, Северо-восточном 5..6 градусов, Восточном 5..6 градусов, Юго-восточном 6 градусов, Южном 5..6 градусов, Юго-западном 5..6 градусов, Западном 5..6 градусов, Северо-западном 5..6 градусов.

В Зеленограде сплошная облачность, слабый дождь, температура воздуха 5 градуса, на территории Новой Москвы слабый дождь, температура воздуха 6 градусов. / meteonovosti.ru /
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местное
+4
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25 окт.
+5
Пт.
26 окт.
+5
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Агадес		 -22
Батагай-Алыта

некомфортное место: Сайпан
комфортное место: Афины

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