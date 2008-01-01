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Новости погоды

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В Восточной Сибири погода портится

ИА "Метеоновости" / 14:57 Среда, 24 октября

  Циклонический вихрь, кружащий над северо-востоком Республики Коми, 25 октября переместится в Эвенкию. И погода в регионе начнет портиться. 25 октября в центральных районах Красноярского края и в Эвенкии пройдут осадки, в отдельных районах сильные. Это будет снег и мокрый снег, днем переходящий в дождь. В горах южных районов Красноярского края пройдет сильный снег, установится временный снежный покров. На дорогах образуется сильная гололедица. 27 октября в северных районах Эвенкии и на юге Таймыра пройдут осадки, местами сильные, в виде снега и мокрого снега, ветер в порывах достигнет 22 м/с. / meteonovosti.ru /
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