|
|
|
Новости погоды
На Новой Земле бушуют ветра
ИА "Метеоновости" / 14:36 Среда, 24 октября
В минувший день, 23 октября, на Новой Земле вновь бушевали ветра. В Малых Кармакулах ветер в порывах усиливался до 28 м/с. Для острова Южный такие скорости ветра - не редкость. Да и станция Малые Кармакулы знаменита сильными порывистыми ветрами. Иногда здесь ветер усиливается и до ураганных значений.
25 октября ветер усилится, регион окажется на границе антициклона и циклона. Из-за перепадов атмосферного давления и особенностей рельефа на острове Южном, ветер на побережье будет усиливаться до 25-30 м/с. Температура воздуха 0..-5 градусов. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.