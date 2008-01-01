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Новости погоды

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На Новой Земле бушуют ветра

ИА "Метеоновости" / 14:36 Среда, 24 октября

  В минувший день, 23 октября, на Новой Земле вновь бушевали ветра. В Малых Кармакулах ветер в порывах усиливался до 28 м/с. Для острова Южный такие скорости ветра - не редкость. Да и станция Малые Кармакулы знаменита сильными порывистыми ветрами. Иногда здесь ветер усиливается и до ураганных значений.

25 октября ветер усилится, регион окажется на границе антициклона и циклона. Из-за перепадов атмосферного давления и особенностей рельефа на острове Южном, ветер на побережье будет усиливаться до 25-30 м/с. Температура воздуха 0..-5 градусов. / meteonovosti.ru /
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