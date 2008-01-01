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Наступает пора первых снегопадов



ИА "Метеоновости" / 14:11 Среда, 24 октября



Долгое время на большей части ЕТР держалась очень высокая температура, на 6-8, а иной раз и на 10 градусов превышавшая привычные показатели. Осень не спешила в Центральный район. Но уже сейчас погода вполне соответствует сезону.



В конце октября в средней полосе ЕТР, согласно многолетним наблюдениям, устанавливается временный снежный покров. Бывали годы, когда первый снег выпадал раньше, а иногда и до декабря снега не было. За последние 5 лет самый ранний снегопад отмечался 9 октября, образовался снежный покров высотой 2 см. А в 2013 году снег укутал землю 26 ноября, но снега было больше, до 3 см. В 2014 году 20 октября высота снега составила 2 см. В 2016 и в 2017 годах временный снежный покров образовывался 27 октября, высота его составляла 1 см.



25 октября осадки, преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом, ожидаются в Московской области, но временный снежный покров не сформируется. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут также в Ленинградской области и в Карелии. В Санкт-Петербурге мокрый снег ожидается 26 октября, а 27 октября температура воздуха понизится, местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, возможно образование временного снежного покрова. / meteonovosti.ru /



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