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Новости погоды

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В Приморье погода ненадолго улучшится

ИА "Метеоновости" / 13:44 Среда, 24 октября

  Из-за небольшого циклона и его атмосферных фронтов проливные дожди обрушились на Приморский край. 23 и ночью 24 октября количество выпавших осадков в регионе достигло 40 мм. Дожди сопровождались грозами и порывистым ветром, до 24 м/с.

25 октября циклонический вихрь, портивший погоду в Приморье, переместится на северо-восток. Сильные осадки и порывистый ветер ожидаются на севере Хабаровского края и на Сахалине. А в Приморском крае атмосферное давление повысится - сюда распространится антициклон с юга. Осадков не ожидается, ветер ослабеет, температура воздуха в дневные часы 13..18 градусов.

26 октября в Приморье придет циклон из Забайкалья. Ночью начнутся дожди, днем дожди усилятся, в отдельных районах прогремят грозы, ветер в порывах достигнет 12-17 м/с, температура понизится до 11..16 градусов. 27 октября циклонический вихрь продвинется далее на северо-восток, оставляя Приморский край в тыловой своей части. Ночью пройдут дожди, местами сильные, прогремят грозы, в отдельных районах ожидаются порывы ветра до 18-23 м/с, днем осадки ослабеют, ослабеет и ветер. Температура резко понизится до 2..7 градусов, на побережье 8..13 тепла. / meteonovosti.ru /
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