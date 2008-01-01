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На юге России сильные ливни и грозы



ИА "Метеоновости" / 12:42 Среда, 24 октября



циклона, на фронтах которого то там, то здесь принимаются сильные дожди с грозами и сильным ветром.



23 октября в Краснодарском крае прошли сильные дожди, на черноморском побережье с грозами. Количество выпавших осадков достигало 20 мм, а в районе Сочи - 50 мм. В предстоящие дни погоду здесь будет определять барическая ложбина и активные атмосферные фронты. Местами по югу пройдут дожди различной интенсивности, в горных районах с мокрым снегом. В Краснодарском крае и в Адыгее, а 25 октября в Ростовской и Волгоградской областях сильные осадки. В Краснодарском крае местами ливни, грозы, град и резкий порывистый ветер до 20-25 м/с, в горах до 28 м/с. На юге края на реках бассейна Кубани ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок, в горах сочи - сход селей малого объема. Над акваторией Черного моря на участке Анапа-Магри-Веселое есть опасность формирования смерчей. Температура воздуха 25 октября: ночью 7..12, местами до 4, на севере до 1 градуса. Днем 9..14, местами до 17..22, на севере 6..11 градусов, на ЧП прохладно, ночью 9..14, местами до 5, днем 12..18. Лишь 26 октября атмосферное давление начнет расти - сюда распространится гребень антициклона.



В Крыму погода начнет портиться днем 24 октября, а 25 октября на всем полуострове пройдут дожди, местами очень сильные. Дожди будут сопровождаться грозами и порывистым ветром местами до 20-25 м/с. Температура воздуха в ночные часы 1..6 градусов, на побережье 7..9, днем 7..12 градусов, в горах 1..6.



Сильные дожди создадут напряженную обстановку на реках Черноморского побережья. / meteonovosti.ru /



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