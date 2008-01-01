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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:28 Среда, 24 октября



В 12 часов в Москве облачно, слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 5 градусов, Северном 4.. 5 градусов, Северо-восточном 4..5 градусов, Восточном 4..5 градусов, Юго-восточном 5 градусов, Южном 5 градусов, Юго-западном 4..5 градусов, Западном 4..5 градусов, Северо-западном 5 градусов.



В Зеленограде сплошная облачность, слабый дождь, температура воздуха 4 градуса, на территории Новой Москвы слабый дождь, температура воздуха 4..6 градусов. / meteonovosti.ru /



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