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Скандинавский циклон захватил Калининградскую область



ИА "Метеоновости" / 11:51 Среда, 24 октября



В Калининградской области в минувший день, 23 октября, погодные условия определял циклон со Скандинавии. И его атмосферные фронты. Циклон разошелся не на шутку. Почти повсеместно прошли дожди, количество осадков составило от 15 до 20 мм, в Пионерском выпало до 27 мм осадков. Из-за прошедших дождей уровень воды в водоемах заметно повысился. Но только дождями циклон не ограничился - ветер в порывах усиливался до 23 м/с. Из-за погодных условий рыбакам и владельцам небольших судов было запрещено выходить в море. Да и жителям прибрежных городов следует соблюдать осторожность при выходе на улицу, ведь погода в области далека от комфортной. Идет дождь, ветер в порывах усиливается до 15-20 м/с.



По прогнозу синоптиков, 25 октября регион окажется на периферии циклонического вихря, погоду здесь будут определять атмосферные фронты. Ожидается дождливая и ветреная погода. Но ветер будет уже не таким сильным, 11-16 м/с, днем воздух прогреется до +7..+12 градусов. / meteonovosti.ru /



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