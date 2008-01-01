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Атмосферное давление в Москве близко к рекордному
ИА "Метеоновости" / 10:55 Среда, 24 октября
Столичный регион оказался на периферии глубокого циклона с центром над Латвией. Атмосферное давление в столице упало до 727 мм рт. ст. Это значение близко к рекордному, но еще не рекорд. Минимальное значение для 24 октября составляет 725 мм рт. ст., это значение было достигнуть в 1992 году и до сих пор этот рекорд не перекрыт.
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25 октября фон атмосферного давления немного повысится, до 729 мм рт. ст. и, возможно, будет установлен новый рекорд.
Скачки атмосферного давления при пониженном его фоне могут негативно отразиться на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов. Причем касается это как гипотоников, так и гипертоников. Людям, реагирующим на перепады атмосферного давления следует заранее позаботиться о себе, соблюдать режим труда и отдыха, держать под рукой рекомендованные лечащим врачом медикаментозные препараты. / meteonovosti.ru /