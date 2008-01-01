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Новости погоды

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Атмосферное давление в Москве близко к рекордному

ИА "Метеоновости" / 10:55 Среда, 24 октября

  Столичный регион оказался на периферии глубокого циклона с центром над Латвией. Атмосферное давление в столице упало до 727 мм рт. ст. Это значение близко к рекордному, но еще не рекорд. Минимальное значение для 24 октября составляет 725 мм рт. ст., это значение было достигнуть в 1992 году и до сих пор этот рекорд не перекрыт.

25 октября фон атмосферного давления немного повысится, до 729 мм рт. ст. и, возможно, будет установлен новый рекорд.

Скачки атмосферного давления при пониженном его фоне могут негативно отразиться на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов. Причем касается это как гипотоников, так и гипертоников. Людям, реагирующим на перепады атмосферного давления следует заранее позаботиться о себе, соблюдать режим труда и отдыха, держать под рукой рекомендованные лечащим врачом медикаментозные препараты. / meteonovosti.ru /
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