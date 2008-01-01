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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:22 Среда, 24 октября
Октябрь вступил в завершающуюся стадию, но температура воздуха в Москве, несмотря на похолодание, остается выше нормы. В среду ее значение предполагается выше климатических показателей на 1 градус. А потому рекордных значений температуре не достичь.
Самым холодным сегодняшний день останется в далеком 1912 году. Под утро воздух сковали нешуточные морозы. Температура понизилась до -13.0 градусов. И с тех пор подобных морозов не случалось.
А самый теплый день 24 октября отмечался в 1989 году. Максимальная температура составила +15.9 градусов, что стало суточным рекордом, непреодолимым по сей день.
Сильными осадками отметился сегодняшний день в 1974 году, на Московскую землю выпало 20.6 мм, что почти треть месячной нормы.
В прошлом году в этот день уже отмечались морозы. Под утро температура понизилась до -3.8 градусов, а днем ненамного превысила нулевую отметку, составив 0.6 градусов. Существенных осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /
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