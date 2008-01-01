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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:43 Среда, 24 октября

  Предстоящий день в столице и области окажется пасмурным. Скажется влияние циклона со стороны Балтийского моря и связанных с ним атмосферных фронтов. Временами пройдут дожди, а температура воздуха в Москве не превысит 6..8, по области 4..9 градусов. Южный ветер подует со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление продолжит понижаться и в середине дня составит 726 мм рт ст., что значительно ниже нормального. Относительная влажность высокая около 80%.

Такая погода по медицинской классификации является неблагоприятной, нагрузочной для метеочувствительных людей с хронической кислородной недостаточностью. Риски обострений, ухудшений самочувствия увеличиваются при ишемической болезни сердца, нарушениях сердечного ритма, легочной и дыхательной недостаточности. Пониженный фон атмосферного давления - это еще один прессинг для организма метеочувствительных людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями, гипертоников и гипотоников, нейроциркуляторной астенией, мигренью, синдромом хронической усталости.

Такие перепады метеопараметров очень часто негативно влияют на самочувствие, активность, настроение, умственную и физическую работоспособность даже практически здоровых и не метеочувствительных людей. / meteonovosti.ru /
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