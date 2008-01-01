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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:24 Вторник, 23 октября



Холодный атмосферный фронт миновал столицу, атмосферное давление останется низким. Погода в Москве и области сохранится облачной, осадки прекратятся. Температура воздуха в столице 3..5 градусов, по области 2..5. Ветер западной четверти, 3-8 м/с. . Относительная влажность воздуха около 90%. / meteonovosti.ru /



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