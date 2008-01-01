|
|
|
Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:24 Вторник, 23 октября
Холодный атмосферный фронт миновал столицу, атмосферное давление останется низким. Погода в Москве и области сохранится облачной, осадки прекратятся. Температура воздуха в столице 3..5 градусов, по области 2..5. Ветер западной четверти, 3-8 м/с. . Относительная влажность воздуха около 90%. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.