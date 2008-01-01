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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:19 Вторник, 23 октября



В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 6..7 градусов, Северном 5.. 6 градусов, Северо-восточном 5..6 градусов, Восточном 6 градусов, Юго-восточном 6 градусов, Южном 5..6 градусов, Юго-западном 5..6 градусов, Западном 4..6 градусов, Северо-западном 6 градусов.



В Зеленограде сплошная облачность, без осадков, температура воздуха 6 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 4..6 градуса. / meteonovosti.ru /



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