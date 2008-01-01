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Температурные рекорды России



ИА "Метеоновости" / 13:22 Вторник, 23 октября



В прошедшие сутки отличился самый восточный обжитой населенный пункт России и Евразии - сельское поселение Уэлен. Максимальная температура здесь повысилась до +4.7 градусов, оставив позади рекорд 1969 года, составляющий +4.3 градуса. Среднесуточная температура на востоке Чукотского а.о. превысила норму на 4 градуса.



Еще один температурный рекорд был установлен в северной оконечности полуострова Таймыр и самой северной материковой точке Евразии, Азии и России - на мысе Челюскин. Максимальная температура составила -2.2 и предыдущий рекорд в -2.3 градуса остался в 2008 году.



Среднесуточная температура на полуострове Таймыр превысила норму на 8 градусов. / meteonovosti.ru /



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