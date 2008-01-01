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Новости погоды

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Октябрьская погода скупа на осадки

ИА "Метеоновости" / 12:52 Вторник, 23 октября

  В большинстве районов России октябрь текущего года пока скуп на осадки. Их выпало менее 80% от месячной нормы. Самыми "сухими" местами России на европейской территории пока остаются южные области Черноземья и Среднее Поволжье. За истекшие дни здесь выпало лишь от 4 до 7 мм небесной влаги, что составляет 11-17% от месячной нормы. А вот Республику Коми ни один октябрьский циклон не обошел стороной. В Сыктывкаре за 20 дней месяца уже выпало 113 мм или полторы месячных нормы.

На азиатской территории редкими и непродолжительными дожди были в Забайкалье. В октябрьской копилке набралось от 5 до 8 мм, что лишь половина месячной нормы. А соседнюю Амурскую область циклоны полили с лихвой. На востоке области выпало от 60 до 80 мм, что составляет 177% от нормы. Избыток осадков отмечался также в низовье Оби, на востоке Якутии и востоке Камчатского края.

В Москве все дожди пришлись на первую неделю октября, когда выпало более 30 мм осадков или половина месячной нормы. С 9 октября, благодаря антициклону, установилась сухая погода, которая продержалась до сегодняшнего дня. / meteonovosti.ru /
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