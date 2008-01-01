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Новости погоды

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Ухудшение погоды в Краснодарском крае

ИА "Метеоновости" / 12:51 Вторник, 23 октября

  Циклон, "ныряющий с Атлантики в среднюю полосу России, охватит своим влиянием и южные районы России. Уже в среду с утра в крае начнутся сильные дожди, местами ливни с грозами, градом и усилением ветра до 20 м/с. В южной половине края дожди местами могут быть очень сильными, а в юго-восточных предгорных и горных районах - с мокрым снегом и усилением ветра до 23-28 м/с.

На малых реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края, республики Адыгея и черноморского побережья (от Геленджика до Магри) ожидается подъем уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

Над акваторией Черного моря от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей. / meteonovosti.ru /
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