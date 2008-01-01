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Индийский муссон прекращает свое существование



ИА "Метеоновости" / 12:50 Вторник, 23 октября



Климат Республики Шри-Ланка, расположенной на юго-западе Бенгальского залива, является ярким примером тропического муссонного климата. На большей части страны можно выделить три основных сезона: зимний, который длится с октября по февраль, летний, продолжающийся с марта по июнь, и сезон дождей.



Сезон дождей начинается в июне и длится по октябрь. Но действие индийского муссона заканчивается и в прошедшие сутки в Индии сильных дождей не отмечалось, а в Шри-Ланка дожди были очень сильными, причем на территории всей страны. Выпало от 51 до 58 мм, а в столице, Коломбо, выпало до 74 мм. Но индийский муссон сходит на нет, дожди заканчиваются, температура повышается и наступает период зимнего муссона. / meteonovosti.ru /



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