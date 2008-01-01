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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:35 Вторник, 23 октября

  В 12 часов в Москве сплошная облачность, слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 5..6 градусов, Северном 4.. 5 градусов, Северо-восточном 4..5 градусов, Восточном 5 градусов, Юго-восточном 4..5 градусов, Южном 4..5 градусов, Юго-западном 4..5 градусов, Западном 3..5 градусов, Северо-западном 4..5 градусов.

В Зеленограде сплошная облачность, слабый дождь, температура воздуха 4..5 градусов, на территории Новой Москвы слабый дождь, температура воздуха 3..4 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+6
Ср.
24 окт.
+7
Чт.
25 окт.
+6
Пт.
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+5
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тёплое место: холодное место:
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Ниамей		 -31
Делянкир

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Аллахабад

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