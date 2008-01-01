

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Теплый октябрь на территории России



ИА "Метеоновости" / 12:01 Вторник, 23 октября



сезоне октябрь на всей территории России радует теплом. Средняя за 20 дней температура воздуха на всей европейской территории оказалась на 1-3 градуса выше многолетних значений.



По климату в октябре на севере европейской территории температура воздуха становится ниже нуля, а в центральных районах Якутии даже ниже -10, -15 градусов. Но в октябре 2018 года, за первые две декады, отрицательных значений температуры на европейской территории не наблюдается. Самое низкое за 20 дней значение средней температуры воздуха +0.9 градуса, отмечалось в Воркуте. На остальной территории Европейского севера температура колебалась в пределах +1..+5 градусов.. В северо-западных, центральных областях и в Поволжье разброс средней температуры был от 5 до 10 градусов, а в южных районах от 10 до 15 градусов.



Теплым остается октябрь и в большинстве районов азиатской территории. Самые большие положительные температурные аномалии, 4-8 градусов, отмечались в северных районах Сибири и на арктическом побережье Якутии. И лишь в Приморье, на Сахалине, севере Хабаровского края, в Магаданской области и на Камчатке температура за 20 дней октября соответствует норме.



Если рассматривать температуру не в относительных, а в абсолютных значениях, то здесь она уже не везде имеет положительные значения. На крайнем севере Сибири и в Якутии она изменяется от 0 до -5, а местами в Якутии и до -9 градусов. А выше всего средняя температура минувших дней на юге Приморья и Амурской области, от 10 до 15 градусов.



В Москве средняя за прошедшие две декады месяца температура оказалась более, чем на 3 градуса выше средних многолетних значений. И пока октябрь в столице входит в пятерку самых теплых октябрей за весь ряд метеорологических наблюдений, проводимых с 1879 года. Несмотря на похолодание, температура воздуха до конца октября останется выше нормы на 1-2 градуса. А значит, центральный месяц осени войдет в историю метеорологических наблюдений теплым. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



