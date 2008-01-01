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Дальний Восток: снегопады и грозовые дожди



ИА "Метеоновости" / 10:50 Вторник, 23 октября



Сферу влияния над погодой Дальневосточного округа поделили между собой антициклон, распространившийся на большинство континентальных районов округа, и активный циклон. Циклонический вихрь движется вдоль Амура и сегодня его центр находится на юге Амурской области. Но своим влиянием циклон охватил не только область, где вылил до 10 мм осадков, но и далеко находящиеся от нее территории.



Так, через Приморье протянулся теплый атмосферный фронт, связанный с вихрем, который в ночь на вторник проявил себя сильным дождем. Местами в крае выпало до 20 мм осадков, гремели грозы, ветер во Владивостоке в порывах усиливался до 23 м/с.



Этот же циклон внес коррективы и в погоду Якутии, но уже совершенно другого рода. В центральных и южных районах Республики он проявил себя сильным снегом, пополнив октябрьскую копилку осадков на 9 мм.



Сегодня в Амурской области, уже в тыловой части циклона, сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, налипание мокрого снега, гололедные явления. В Приморском крае сохранятся дожди с грозами.



В среду циклон начнется смещаться на северо-восток. Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Хабаровском крае. В юго-восточных районах Якутии - снегопада. На Сахалине - сильный дождь и порывистый ветер. / meteonovosti.ru /



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