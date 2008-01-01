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В Тихом океане набирают силу два тропических циклона



ИА "Метеоновости" / 09:53 Вторник, 23 октября



В Тихом океане набирают силу два тропических циклона, один из них мощный ураган "Уилла". Он достиг накануне, 22 октября, наивысшей, пятой категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона и приближается к побережью Мексики. Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 70 м/с, в порывах 85 м/с. По прогнозам, ураган достигнет побережья Мексики в вечеру вторника, 24 октября и принесет проливные дожди и сильный порывистый ветер. На континенте он начнет ослабевать, однако продвинется вплоть до Мексиканского залива, ослабев до тропической депрессии. Таким образом, данный ураган на этой неделе вызовет весь комплекс неблагоприятных и опасных явлений погоды на значительной части территории Мексики.



Тропический шторм "Висенте" значительно слабее урагана "Уилла". Днем в понедельник, 22 октября порывы ветра достигали 20 м/с и в ближайшее время сохранятся такой же силы. Незадолго до выхода на сушу, циклон ослабеет до стадии тропической депрессии и вызовет на побережье ливни и сильный ветер. / meteonovosti.ru /



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