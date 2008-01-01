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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:29 Вторник, 23 октября



В Московском регионе под влиянием атмосферного фронта с северо-запада, местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит 7..9 градусов, по области 5..10 градусов. Ветер западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление еще сильнее понизится, и будет уже существенно ниже нормального.



Погода с осадками, наиболее неблагоприятна для людей с больными суставами и обструктивными заболеваниями дыхательных путей. Впрочем, несмотря на дискомфорт, температура воздуха ожидается вполне по сезону и в рамках характерных для октября значений. Основным же нагрузочным погодным фактором станет интенсивное падение атмосферного давления, которое после длительного периода его повышенного фона окажется заметно ниже него. На колебания атмосферного давления недомоганием отреагируют метеозависимые люди, страдающие гипотонией и гипертонией, склонные к спазмам сосудов и частым приступам стенокардии, с нарушениями сердечного ритма, перенесшие сосудистые катастрофы.



Снизить негативное влияние погодных факторов помогут подобранные лечащим врачом препараты, поддерживающие сердечную деятельность, нормализующие артериальное давление, улучшающие состояние нервной системы. / meteonovosti.ru /



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