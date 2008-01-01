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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:30 Понедельник, 22 октября

  Погоду в Москве и области будет определять гребень повышенного атмосферного давления. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в столице 4..6 градусов, по области 2..7. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха 60-70%. / meteonovosti.ru /
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