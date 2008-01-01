Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:22 Понедельник, 22 октября
В 15 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 9 градусов, Северном 8.. 9 градусов, Северо-восточном 8..9 градусов, Восточном 8..9 градусов, Юго-восточном 8..9 градусов, Южном 8..9 градусов, Юго-западном 8..9 градусов, Западном 7..9 градусов, Северо-западном 8..9 градусов.
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В Зеленограде небольшая облачность, температура воздуха 8 градусов, на территории Новой Москвы малооблачно, температура воздуха 8..9 градусов. / meteonovosti.ru /