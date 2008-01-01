

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:22 Понедельник, 22 октября



В 15 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 9 градусов, Северном 8.. 9 градусов, Северо-восточном 8..9 градусов, Восточном 8..9 градусов, Юго-восточном 8..9 градусов, Южном 8..9 градусов, Юго-западном 8..9 градусов, Западном 7..9 градусов, Северо-западном 8..9 градусов.



В Зеленограде небольшая облачность, температура воздуха 8 градусов, на территории Новой Москвы малооблачно, температура воздуха 8..9 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



