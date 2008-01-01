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Снегопады в Восточной Сибири



ИА "Метеоновости" / 13:33 Понедельник, 22 октября



Прохождение атмосферных фронтов сибирского циклона заставило жителей Хакасии и южных районов Красноярского края вспомнить, что скоро зима! В этих регионах в минувшее воскресенье прошли сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. И непогода не думает успокаиваться. В понедельник и во вторник, 22 и 23 октября еще будут влиять активные атмосферные фронты. Поэтому будут настоящие снегопады, в земледельческой зоне установление временного снежного покрова. 24 октября снегопады доберутся до Прибайкалья. В Иркутской области ожидаются сильные осадки в виде снега. Впрочем, снег уже неоднократно выпадал в этих континентальных районах Сибири. На сегодняшнее утро (23 октября) невысокий снежный покров местами отмечается в Южной Сибири. Местами только следы снега, до 1 см, местами до 5 см. В районе Щетинкино снега нападало до 19 см. / meteonovosti.ru /



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