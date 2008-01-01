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Новости погоды

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В Великобритании сильные ветра

ИА "Метеоновости" / 13:21 Понедельник, 22 октября

  На территории Великобритании погода часто бывает ветреной, возможны проливные дожди и даже наводнения. И это неудивительно, ведь страна часто испытывает влияние североатлантических циклонов. Самый сильный ветер ураганный, до 40 м/с, отмечался сегодня ночью (23 октября) на северо-востоке Шотландии в районе национального парка Кернгормс. Штормовой ветер, до 29 м/с отмечен в графстве Корнуолл, что на юго-западе Англии. Ветрено было и в других частях страны. По мере перемещения циклона утром ветер стал стихать. Так, в Корнуолле в Лендс-Энде (аэропорт) наблюдался порыв ветра до 12 м/с. Минимальная температура воздуха отмечена в Оксфордшире в Бенсоне (аэропорт), 0 градусов. Самое теплое утро было в Корнуолле на о. Силли (аэропорт) +13 градусов. С распространением антициклона с Атлантики вслед циклону ожидаются резкие перепады атмосферного давления. А значит, возможно, и возобновятся сильные ветра. / meteonovosti.ru /
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