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В Забайкалье осадки и похолодание



ИА "Метеоновости" / 12:46 Понедельник, 22 октября



Забайкальские районы не отличаются большим количеством осадков. Часто здесь устанавливается антициклональное влияние. Но в минувшее воскресенье, 21 октября, проходящий циклон принес дождь. В Улан-Удэ выпало 3 мм осадков, тогда как абсолютный максимум для 21 октября всего 2,2 мм за 1999 год. Циклон отходит из Забайкалья на территорию Амурской области. Но в Бурятии 24 октября еще будут продолжаться осадки в виде мокрого снега и снега, температура воздуха уже предзимняя, ночью -1..-6 градусов, 5..10 тепла. Во второй половине недели совсем зима! Ночью 25 октября местами -9..-14 градусов, в горах юго-запада до -24 градусов, днем около 0 градусов. / meteonovosti.ru /



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