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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:46 Понедельник, 22 октября

  В 12 часов в Москве солнечная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7..8 градусов, Северном 7.. 9 градусов, Северо-восточном 7..9 градусов, Восточном 7..8 градусов, Юго-восточном 7..8 градусов, Южном 6..8 градусов, Юго-западном 7..8 градусов, Западном 6..8 градусов, Северо-западном 7..8 градусов.

В Зеленограде ясно, температура воздуха 7 градусов, на территории Новой Москвы малооблачно, температура воздуха 6..7 градусов. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+8
Вт.
23 окт.
+8
Ср.
24 окт.
+7
Чт.
25 окт.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Агадес		 -27
Сусуман

некомфортное место: Хорнсунн
комфортное место: Меса

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