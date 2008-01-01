Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:46 Понедельник, 22 октября
В 12 часов в Москве солнечная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7..8 градусов, Северном 7.. 9 градусов, Северо-восточном 7..9 градусов, Восточном 7..8 градусов, Юго-восточном 7..8 градусов, Южном 6..8 градусов, Юго-западном 7..8 градусов, Западном 6..8 градусов, Северо-западном 7..8 градусов.
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В Зеленограде ясно, температура воздуха 7 градусов, на территории Новой Москвы малооблачно, температура воздуха 6..7 градусов. / meteonovosti.ru /