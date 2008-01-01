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В Москве дожди, осадки и небольшое похолодание



ИА "Метеоновости" / 12:09 Понедельник, 22 октября



погода порадует жителей столицы лишь в понедельник. Все остальные дни рабочей недели ожидаются с осадками преимущественно в виде дождя и постепенным понижением температуры.



Во вторник с прохождением холодного атмосферного фронта североатлантического циклона местами ожидается небольшой дождь. Температура ночью в Москве 2..4 градуса, по области до 0 градусов, днем в столице 7..9 градусов, по области 5..10 градусов. Юго-западный ветер днем сменится западным 5-10 м/с.



В середине недели влияние следующего атлантического вихря в столичной области окажется более ощутимым: циклон с берегов Балтики переместится на Белоруссию. Погода станет по-осеннему хмурая, ночью местами пройдут небольшие осадки, дождь и мокрый снег, днем время от времени будет приниматься дождь. Однако температура существенно не изменится. Ночью в Москве 1..3 градуса, по области до 0 градусов, днем в городе 6..8 градусов, по области 4..9 градусов.



В четверг, 25 октября тоже облачно и дождливо, в ночные часы осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью в Москве +3..+5, что не позволит мокрому снегу задержаться на газонах столицы. Днем в Москве температура воздуха повысится до 5..7 градусов.



В конце недели, в тыловой части циклона, осадков станет меньше, ночная температура может понижаться до -2..+3, днем прохладно, 1..6 градусов. Всю неделю средняя суточная температура воздуха останется несколько выше климатической нормы, то в конце недели она приблизится к норме. Столичная осень вернется в рамки календаря! / meteonovosti.ru /



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