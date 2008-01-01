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На Рим обрушился ливень



ИА "Метеоновости" / 11:42 Понедельник, 22 октября



На отдельные районы Италии обрушился ливень с градом, который превратился в настоящий ледоход по центральным улицам итальянской столицы, сообщают Информагентства. Непогода застигла местных жителей врасплох - спасаясь от потопа, люди забирались на крыши автомобилей. Бурные потоки хлынули и в подземку. Несколько станций метро закрыты. Подтоплены всемирно известные античные достопримечательности. Действительно, южный циклон принес сильные дожди. Местами выпало около 40-50 мм осадков. В живописном городе Пескара, лежащем в 155 км от Рима на противоположной стороне "итальянского сапога" - побережье Адриатического моря, выпало 49 мм дождя за сутки. В Бари, что на юге Италии, за ночь 47 мм, на острове Понца в Тирренском море 29 мм. Циклон отступает на юго-восток, и дожди спустя сутки, то есть в середине недели могут обрушиться на юг Греции. А на юге Италии погода будет во власти антициклона, который дождей не обещает. Но атлантический циклон начнет задевать север и центр страны, где погода может ухудшиться.



Жителям центральной России такие экстремальные погодные условия в ближайшее время не грозят. Впрочем, к легким заморозкам и даже снегу стоит приготовиться - обещают уже в середине неделе. Правда, пока только в ночные часы. Антициклон на европейской территории России сменится циклоном, который в среду и в четверг принесет жителям Москвы осадки в виде дождя и мокрого снега. "Но земля сейчас теплая, снежный покров формироваться не будет, осадки будут в виде снега, но они будут в воздухе", - пояснил научный руководитель Гидрометцентра, Роман Медлелевич Вильфанд. / meteonovosti.ru /



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