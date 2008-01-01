Новости погоды
На Дальнем Востоке погода портится
ИА "Метеоновости" / 10:50 Понедельник, 22 октября
Некоторое время погода баловала жителей Дальнего Востока, особенно южных районов. И вот сюда устремляется циклон, набирающий силу над Забайкальем. 23 октября в Амурской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег, мокрый снег). А 23 и 24 октября в Приморском крае пройдет ливневый дождь, прогремят грозы. Достанется от циклона и Хабаровскому краю. Уже 23 октября в южных районах днем дожди от небольших до умеренных. В центральных районах края ночью дожди с мокрым снегом, днем тоже переходящие в дождь. 24 октября осадки ожидаются на всей территории края, 24 и 25 октября ветер будет усиливаться до 15 м/с. Температура к 25 октября немного понизится, днем 8..13 градусов, на севере около 0. / meteonovosti.ru /
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