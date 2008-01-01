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В Москве резкое падение атмосферного давления



ИА "Метеоновости" / 10:39 Понедельник, 22 октября



В Москве 23 октября ожидается резкое падение атмосферного давления. Если сегодня, 22 октября, утром оно составляет 754 мм рт. ст., то 23 октября будет уже около 740 мм рт. ст. Такое падение атмосферного давления связано с влиянием атлантического циклона. Хотя 740 мм рт. ст. - это не самый низкий показатель для 23 октября в истории метеонаблюдений. До самой низкой отметки упал столбик барометра в 1971 году, было 715 мм рт. ст. Но и тот показатель, который прогнозируется на 23 октября, ниже нормального московского давления примерно на 8 единиц (норма для октября 748 мм рт. ст.). 24 октября с усилением влияния атлантического циклона атмосферное давление еще понизится до 730 мм рт. ст. И тоже на несколько единиц не дотянет до абсолютного рекорда дня. Рекорд низкого атмосферного давления для 24 октября останется в 1992 году. А вот 25 октября может случиться рекордно низкое атмосферное давление. На этот день прогнозируется 727 мм рт. ст. А самым низким давлением в этот день оно было примерно 730 мм рт. ст. в 1989 году. Затем, 26 октября снова ожидается резкий рост атмосферного давления. И лишь в конце недели атмосферное давление приблизится к норме. / meteonovosti.ru /



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