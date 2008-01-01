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На севере Европейской территории усиливаются дожди и ветер



ИА "Метеоновости" / 10:11 Понедельник, 22 октября



На север Европейской территории выходит мощный циклон. Он принесет сильные дожди сначала в Карелию. Там прошедшей ночью, 21 октября, уже были интенсивные дожди в северных и центральных районах Республики. Днем на большей части областей северо-западного региона дожди от небольших до умеренных. При этом ветер усилится до 15-18 м/с, на акватории крупных водоемов Карелии до 23 м/с. Но погода пока остается нехолодной, дневная температура в пределах 6..11 градусов. В большинстве районов Архангельской области в самом начале недели дождливо и ветрено, местами дожди будут сильными. Но погода тоже не спешит перестраиваться на предзимье, дневная температура от 6 до 11 градусов. А вот в Коми уже осадки из дождя, снега и мокрого снега. Местами в центральных районах налипание мокрого снега, ветер с порывами 12-17 м/с. Температура будет колебаться около 0 градусов. / meteonovosti.ru /



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