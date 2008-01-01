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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:51 Понедельник, 22 октября



Предстоящим днём в Московском регионе сохранится сухая и не по сезону тёплая погода. Среднесуточная температура воздуха останется выше климатической нормы на два-три градуса, но при этом будет менее комфортно.



По сведениям специалистов Метеобюро Москвы и области сегодня 22 октября при переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице составит 7..9 градусов, по области 6..11. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление немного понизится, но все равно останется выше нормы.



Что касается влияния погоды на здоровье, то колебания атмосферного давления на его повышенном фоне негативно отразятся на самочувствии людей, склонных к спазмам сосудов, страдающих гипертонией, стенокардией, нарушениями сердечного ритма. Осенняя прохлада и довольно высокая влажность воздуха могут стать нагрузочными факторами и причиной недомогания у лиц с хроническими суставными недугами, обструктивными болезнями легких (таких как хронический бронхит, бронхиальная астма, пневмония), а также обусловить рост острых простудных заболеваниями.



Снизить негативное влияние погодных факторов помогут подобранные лечащим врачом препараты, поддерживающие сердечную деятельность, нормализующие артериальное давление, улучшающие состояние нервной системы. Благоприятно на организм влияют прогулки на свежем воздухе, все виды дыхательной гимнастики и закаливающие процедуры (если нет противопоказаний).



22 октября геомагнитный фон преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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