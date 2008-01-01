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В Крыму держится теплая погода



ИА "Метеоновости" / 13:15 Воскресенье, 21 октября



В то время как в центре России похолодало, на юге еще продержится теплая погода. В понедельник и вторник (22 и 23 октября) Крым будет находиться под влиянием влажной, но еще относительно теплой воздушной массы. Местами пройдут дожди, в отдельных районах туманы ухудшат видимость до 200-500 метров. Температура воздуха ночью составит 5..10 градусов; днем воздух прогреется до 14..19 градусов. В среду и четверг (24 и 25 октября) холодный атмосферный фронт принесет на полуостров ветреную, дождливую погоду. Температура воздуха понизится на 4:6 градусов. Температура воды 21 октября в Черном море 18 градусов, в Ялте 19, в Евпатории, в Керченском проливе и в Азовском море 16 градусов. / meteonovosti.ru /



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