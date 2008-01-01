

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Башкирии дожди прекратятся



ИА "Метеоновости" / 13:07 Воскресенье, 21 октября



Атмосферные фронты атлантического циклон отметились в Башкирии умеренными и сильными дождями. В с. Улу-Теляке, что расположено вблизи границы с Челябинской областью, прошли дожди, за сутки (днем 20 октября) выпало 17 мм. В районе с. Акьяр ветер усиливался до 21 м/с. Но антициклон с запада на время встанет преградой для дождей. 22 октября в Республике ожидается переменная облачность и погода без осадков, хотя днем температура не превысит 3..8 градусов, ночью до -4 градусов, в горной местности и пониженных районах до -9. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



