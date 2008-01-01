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В Центре ЕТР заметно похолодало



ИА "Метеоновости" / 12:58 Воскресенье, 21 октября



Холодный атмосферный фронт, который в конце недели прошел сначала по северо-западу России, а в пятницу - по центральным областям, заметно понизил температуру воздуха. Так, в Москве после двух дней (18 и 19 октября) с рекордным теплом 20 октября максимальная температура была около +12 градусов. Хотя существенных осадков при прохождении атмосферного фронта на севере Центрального региона не было, лишь к вечеру 20 октября недолго поморосил дождь. 22 октября на погоде Центра России лидирующее значение будет за антициклоном. Ожидается переменная облачность, без дождя. Дневная температура от 6 до 11 градусов, что немного, на градус-другой выше климатической нормы. В то же время в западных областях скажется приближение атмосферного фронта. В Тверской области ближе к вечеру, а в Смоленской области во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Ветер окрепнет до 8-13 м/с. / meteonovosti.ru /



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