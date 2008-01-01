Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
21 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Центре ЕТР заметно похолодало

ИА "Метеоновости" / 12:58 Воскресенье, 21 октября

  Холодный атмосферный фронт, который в конце недели прошел сначала по северо-западу России, а в пятницу - по центральным областям, заметно понизил температуру воздуха. Так, в Москве после двух дней (18 и 19 октября) с рекордным теплом 20 октября максимальная температура была около +12 градусов. Хотя существенных осадков при прохождении атмосферного фронта на севере Центрального региона не было, лишь к вечеру 20 октября недолго поморосил дождь. 22 октября на погоде Центра России лидирующее значение будет за антициклоном. Ожидается переменная облачность, без дождя. Дневная температура от 6 до 11 градусов, что немного, на градус-другой выше климатической нормы. В то же время в западных областях скажется приближение атмосферного фронта. В Тверской области ближе к вечеру, а в Смоленской области во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Ветер окрепнет до 8-13 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+8
Пн.
22 окт.
+9
Вт.
23 окт.
+8
Ср.
24 окт.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Агадес		 -21
Зырянка

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Ирвин

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100