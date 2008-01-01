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Новости погоды
На севере Красноярского края температурная аномалия
ИА "Метеоновости" / 12:47 Воскресенье, 21 октября
Сибирский циклон нагоняет тепло на север Красноярского края. В Эвенкии и Туруханском районе 20 октября температура воздуха днем преодолела нулевую отметку и составляла +1..+3 градуса. Да и ночью 21 октября было не особенно холодно, -3..+2 градуса. Циклон и в начале следующей недели будет нагнетать тепло на север Красноярского края. 23 и 24 октября здесь установится аномально "теплая" погода со средней суточной температурой на 10-12 градусов выше климатической нормы. Днем столбики термометров будут добираться до отметки в +5 градусов и возможно выше нее. Однако погода ожидается не из приятных: с мокрым снегом и снегом, порывистыми ветрами, ночными и утренними туманами. / meteonovosti.ru /
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