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ИА "Метеоновости" / 12:36 Воскресенье, 21 октября
В полдень температура в столице при облачной погоде существенно не изменилась. Разве, что немного, на пару десятых градуса повысилась. На главной метеостанции города - ВДНХ - в 12 часов дня было +7,3 градуса. Около +7 градусов отметили термометры на метеостанциях ТСХА, в районе МГУ, Немчиновка и Тушино. А вот в центре, на Балчуге, столбик термометра остановился на отметке в +7,9 градуса. В основном сохранялся полный штиль. Атмосферное давление совсем немного подросло, 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха осталась в пределах 60-70%. / meteonovosti.ru /
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