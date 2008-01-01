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В Забайкалье погода с осадками и ветреная



ИА "Метеоновости" / 12:27 Воскресенье, 21 октября



В выходные дни начала портиться погода из-за монгольского циклона в Забайкалье. В прибайкальских районах Бурятии отмечались небольшие осадки, местами появились следы снежного покрова. В начале недели, 22 октября циклон переместится восточнее Забайкальского края. И осадки ожидаются уже на большей части забайкальской территории. Северо-западный ветер в отдельных районах будет усиливаться до 12-17 м/с. Особенно заметным будет понижение температуры в Бурятии, днем не выше +10 градусов. В Забайкальском крае до 12 градусов тепла. Ночь будет слабо морозная, но при прояснениях температура понизится до -10..-14 градусов. То есть суточный перепад температуры может достигать более 10 градусов. И это такая особенность местного климата с ярко выраженными чертами континентальности. / meteonovosti.ru /



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