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Новости погоды

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В Якутии циклон разыгрывает зимний сценарий погоды

ИА "Метеоновости" / 11:29 Воскресенье, 21 октября

  Циклон, медленно перемещающийся вдоль арктического побережья Якутии, принесет снег и метель. Ухудшится погода 21 октября, ожидается ветер 16-21 м/с. Воздействие циклона сохранится примерно до вторника, до 23 октября. Хотя 22 октября ветер будет сильным, с порывами 12-17 м/с, а 23 октября снова может достигать 20 м/с и погода ожидается снежной. При этом температура воздуха вблизи арктического побережья будет превышать климатические значения на 6-8 градусов, в течение суток ожидается около 10 градусов мороза. В небольшом удалении от побережья ночная температура может понижаться до -20..-24 градусов. / meteonovosti.ru /
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